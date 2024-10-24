Hürriyet: в Турции подняли уровень угрозы во всех аэропортах из-за возможных терактов

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Власти Турции подняли уровень угрозы до оранжевого во всех аэропортах страны из-за возможных терактов, передает газета Hürriyet.

Решение было принято на фоне теракта, произошедшего накануне в Анкаре. По информации издания, сейчас проводятся тщательные проверки въезжающих на территорию авиагаваней автомобилей, также сотрудники охраны досматривают документы пассажиров.

Кроме того, стамбульский аэропорт имени Сабихи Гекчен предупредил приезжающих о дополнительных проверках и призвал прибывать в аэропорт минимум за три часа до вылета.

В Турции 23 октября на объекте аэрокосмической корпорации Tusaş произошел теракт. Как сообщали местные СМИ, взрыв прогремел у крупного объекта компании, где работают около 17 тысяч человек. Рядом находится турецкая база ВВС.

По версии журналистов, террористы приехали ко входу корпорации на такси. Затем прогремел взрыв автомобиля, после чего два злоумышленника проникли внутрь здания, где захватили в заложники сотрудников компании.

Спустя время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о ликвидации террористов. Генпрокуратура страны уже начала расследование произошедшего.

По последним данным, при теракте погибли пять человек, еще 22 пострадали. Из общего числа пострадавших трое человек были выписаны из больницы.

Местные правоохранители предполагают, что теракт в Анкаре организовала Рабочая партия Курдистана (запрещенная в Турции террористическая организация). Вследствие чего турецкие истребители начали наносить удары по целям организации в Ираке и Сирии. Всего было уничтожено 32 объекта РПК.

