Президент Турции Эрдоган сообщил о ликвидации террористов в Анкаре

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о ликвидации террористов в Анкаре, силы безопасности немедленно отреагировали на теракт, передает РИА Новости.

Теракт произошел 23 октября на объекте аэрокосмической корпорации Tusaş. Как сообщили СМИ, взрыв прогремел у крупного объекта компании, где работают около 17 тысяч человек. Рядом находится турецкая база ВВС.

По версии журналистов, террористы приехали ко входу корпорации на такси. Затем прогремел взрыв автомобиля, после чего два злоумышленника проникли внутрь здания, где захватили в заложники сотрудников компании.

Эрдоган отмечал, что при теракте погибли 4 человека, еще 14 пострадали. На встрече с Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Казане глава Турции выразил благодарность за соболезнования, высказанные в связи с произошедшем.