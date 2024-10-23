Президент Турции Эрдоган сообщил, что при теракте в Анкаре погибли четыре человека

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что при теракте в Анкаре погибли 4 человека, еще 14 пострадали. Об этом сообщает ТАСС.

На встрече с Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Казане глава Турции выразил благодарность за соболезнования, высказанные в связи с терактом.

"Я осуждаю террор и желаю скорейшего выздоровления раненым", – подчеркнул Эрдоган.

Теракт произошел 23 октября на объекте аэрокосмической корпорации Tusaş. Как сообщили СМИ, взрыв прогремел у крупного объекта компании, где работают около 17 тысяч человек. Рядом находится турецкая база ВВС.

По версии журналистов, террористы приехали ко входу корпорации на такси. Затем прогремел взрыв автомобиля, после чего два злоумышленника проникли внутрь здания, где захватили в заложники сотрудников компании.

Как сообщил министр внутренних дел Турции, силовикам удалось ликвидировать уже двух из трех террористов. Между тем Генпрокуратура начала расследование произошедшего.

