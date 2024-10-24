ВВС Турции наносят удары по целям РПК в Сирии и Ираке

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Турецкие истребители наносят удары по целям запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) в Ираке и Сирии. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление Минобороны Турции.

Уточняется, что операция ВВС была проведена для предотвращения террористических нападений на население и силы безопасности Турции. Всего было уничтожено 32 объекта РПК. В Минобороны добавили, что операции будут продолжаться.

23 октября на объекте аэрокосмической корпорации Tusaş в Анкаре произошел теракт. По данным СМИ, взрыв прогремел у крупного объекта компании, где работают около 17 тысяч человек. Рядом находится турецкая база ВВС.

Сообщалось, что террористы приехали ко входу корпорации на такси. После этого прогремел взрыв автомобиля, и два злоумышленника проникли внутрь здания, где захватили в заложники сотрудников компании.

Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о ликвидации террористов. Генпрокуратура страны уже начала расследование произошедшего. В результате теракта число погибших достигло пяти человек.

Местные правоохранители предполагают, что теракт в Анкаре организовала Рабочая партия Курдистана.