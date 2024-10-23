Количество погибших в результате теракта в Анкаре увеличилось до пяти

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Количество погибших при теракте в Анкаре выросло до 5. Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая в эфире телеканала TRT Haber.

По его словам, еще 22 человека были ранены в результате теракта. Министр также уточнил, что из общего числа пострадавших трое человек были выписаны из больницы.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что при теракте погибли 4 человека, еще 14 пострадали.

Теракт произошел 23 октября на объекте аэрокосмической корпорации Tusaş. Как сообщили СМИ, взрыв прогремел у крупного объекта компании, где работают около 17 тысяч человек. Рядом находится турецкая база ВВС.

По версии журналистов, террористы приехали ко входу корпорации на такси. Затем прогремел взрыв автомобиля, после чего два злоумышленника проникли внутрь здания, где захватили в заложники сотрудников компании.

Спустя время Эрдоган сообщил о ликвидации террористов. Между тем Генпрокуратура уже начала расследование произошедшего.

