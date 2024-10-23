Власти Турции предположили, что теракт в Анкаре организован РПК

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Власти Турции предполагают, что теракт в Анкаре организовала рабочая партия Курдистана (запрещенная в Турции террористическая организация), заявил министр внутренних дел страны Али Ерликая. Об этом сообщает РИА Новости.

В 1984 году в Турции начался вооруженный конфликт с РПК, который возобновился в 2015 году. На севере Ирака расположены базы РПК, против них турецкие вооруженные силы проводят воздушные и наземные операции.

Присутствие турецких военных в лагере Зликан, расположенном к северо-востоку от Мосула, стало причиной разногласий между Багдадом и Анкарой.

Теракт произошел 23 октября на объекте аэрокосмической корпорации Tusaş. Как сообщили СМИ, взрыв прогремел у крупного объекта компании, где работают около 17 тысяч человек. Рядом находится турецкая база ВВС.

По версии журналистов, террористы приехали ко входу корпорации на такси. Затем прогремел взрыв автомобиля, после чего два злоумышленника проникли внутрь здания, где захватили в заложники сотрудников компании.

Спустя время Эрдоган сообщил о ликвидации террористов. Между тем Генпрокуратура уже начала расследование произошедшего.

По последним данным, пять человек погибли при теракте, еще 22 человека пострадали. Из общего числа пострадавших трое человек были выписаны из больницы.