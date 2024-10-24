Один из ликвидированных в Анкаре боевиков оказался членом запрещенной в Турции РПК

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Один из ликвидированных в Анкаре боевиков оказался членом Рабочей партии Курдистана (запрещенной в Турции террористической организации), заявил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсети X.

"Мы установили личность ликвидированного террориста, напавшего на Tusaş. Предателем оказался член РПК Али Орек по прозвищу Rojger", – приводит слова Ерликая РИА Новости.

По словам министра, сейчас специалисты выясняют личность ликвидированной террористки.

В свою очередь, в Минобороны Турции сообщили, что ВВС страны уничтожили не менее 47 террористических целей и большое число боевиков РПК на севере Сирии и Ирака.

В Турции 23 октября на объекте аэрокосмической корпорации Tusaş произошел теракт. По сообщениям местных СМИ, взрыв прогремел у крупного объекта компании, где работают около 17 тысяч человек. Рядом находится турецкая база ВВС.

Как считают журналисты, террористы приехали ко входу корпорации на такси. Затем прогремел взрыв автомобиля, после чего два злоумышленника проникли внутрь здания и захватили в заложники сотрудников компании.

Спустя время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о ликвидации террористов. По последним данным, при теракте погибли пять человек, еще 22 пострадали.

Правоохранители выдвинули версию, что теракт в Анкаре организовала запрещенная в Турции РПК. Вследствие чего турецкие истребители начали наносить удары по целям организации в Ираке и Сирии.