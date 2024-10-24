Сергей Собянин назвал самые востребованные станции Троицкой линии метро

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

На новой Троицкой линии метро Москвы совершено уже больше миллиона поездок, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра города, самыми популярными станциями стали "Университет дружбы народов", которой активно пользуются сотрудники и студенты, и "Новаторская" – пересадочная на Большую кольцевую линию (БКЛ).

В рабочий день первые четыре станции изумрудной ветки перевозят свыше 30 тысяч человек, отметил градоначальник. При этом на прошлой неделе пассажиропоток вырос на 16% относительно первой недели работы линии.

"После полного запуска 16-й ветки четырьмя станциями первого участка по будням будут пользоваться больше 100 тысяч горожан", – сказал Собянин.

На новой станции "Вавиловская" Троицкой линии метро началась отделка внутренних помещений. Одновременно с ней, включая помещения тягово-понизительной подстанции, идет обратная засыпка котлована. "Вавиловская" строится на нечетной стороне Ленинского проспекта в районе перекрестка улиц Строителей и Панферова.

Также началось строительство монолитных конструкций платформенного участка и одного из вестибюлей на будущей станции "Крымская" той же Троицкой линии метро. Сейчас специалисты завершают разработку грунта котлована, а на ряде участков они уже приступили к обратной засыпке.