Новости мира: Турция ответила на теракт ударами по целям РПК в Ираке и Сирии

Турецкая армия нанесла серию ударов по целям Рабочей партии Курдистана (РПК) в Ираке и Сирии. 32 объекта уничтожены, сообщили в Минобороны Турции. Воздушная операция стала ответом на теракт в Анкаре, который произошел днем 23 октября. Трое неизвестных ворвались на территорию завода и открыли стрельбу. Власти страны сообщили о пяти погибших и 22 пострадавших. Террористы ликвидированы.

Тем временем на Арабские Эмираты обрушился мощный торнадо. Сильнейшие вихри из песка образовались сразу в нескольких регионах страны. В Абу-Даби и Шардже прошли дожди с градом. Синоптики сообщают, что циклон из Аравийского моря продолжит двигаться по стране.

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