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25 октября, 10:18

Происшествия

В Приморье женщина без прав на внедорожнике заехала на крышу другого автомобиля

Фото: телеграм-канал "Полиция Приморья"

Жительница Владивостока на внедорожнике заехала на крышу другого автомобиля, сообщается в телеграм-канале УМВД России по Приморскому краю.

Полицейские установили, что 36-летняя женщина на Toyota Land Cruiser не обеспечила контроль за движением транспортного средства, из-за чего машина съехала с косогора и наехала на автомобиль Honda Shuttle. В результате ДТП никто не пострадал.

Также выяснилось, что женщина не имеет водительского удостоверения. Кроме того, она отказалась от освидетельствования на состояние опьянения. Нарушительницу привлекли к ответственности. Ей назначены 10 суток административного ареста.

Ранее фура пробила ограждение и упала на железнодорожные пути в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. В результате аварии водитель тягача после удара выпал из кабины и скончался на месте. По данным полиции, упавший тягач в это же время загорелся. Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшего и проводят проверку по факту аварии.

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