Фура упала на железнодорожные пути в Санкт-Петербурге

Фура пробила ограждение и упала на железнодорожные пути в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, пишет пресс-служба региональной полиции.

В ведомстве заявили, что ДТП произошло в 10 часов 21 октября на 689-м километре Московского шоссе, на путепроводе над Витебским проспектом. В результате аварии водитель тягача после удара выпал из кабины и скончался на месте. По данным полиции, упавший тягач в это же время загорелся. Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшего и проводят проверку по факту аварии.

Ранее полицейские возбудили уголовное дело по факту смертельной аварии в Саратове. По версии правоохранителей, 22 июля водитель легкового авто не справился с управлением и врезался в припаркованный грузовик. В итоге погибли два пассажира авто, а водитель и еще один пассажир попали в больницу.

