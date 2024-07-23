Уголовное дело возбуждено после ДТП с двумя погибшими в Саратове

Фото: телеграм-канал "Саратов 24"

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении водителя "Лады Гранты" после аварии, в результате которой два человека погибли и два пострадали. Об этом сообщает пресс-служба главка МВД по региону в телеграм-канале.

По версии следователей, 22 июля 19-летний саратовец, управляя "Ладой Грантой", двигался по улице Соколовой, не справился с управлением и врезался в припаркованный грузовик MAN. В результате ДТП водитель и его 19-летний пассажир госпитализированы. Еще двое пассажиров легковушки – молодые люди в возрасте 19 и 17 лет – от полученных травм скончались на месте.

Как писали СМИ, среди погибших оказался сын главы региона Романа Бусаргина.

Ранее российский блогер Татьяна Озолина (МотоТаня) погибла в ДТП в Турции. Как указывала пресса, два из трех двигавшихся группой мотоциклов, одним из которых управляла Озолина, столкнулись с фурой на трассе между городами Секе и Милас. После этого один мотоцикл врезался в барьер на обочине, а другой – в разделительный барьер. Блогер скончалась на месте, а ее спутника – турецкого мотоблогера Онура Обута – госпитализировали с тяжелыми травмами в больницу Миласа.