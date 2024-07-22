Двое граждан Монголии погибли и еще шесть человек пострадали в ДТП на Алтае

Фото: телеграм-канал "МЧС Республики Алтай"

Двое граждан Монголии погибли и еще шесть пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса на Алтае, передает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

В ведомстве отметили, что на Чуйском тракте водитель микроавтобуса Toyota Alphard, потеряв управление над автомобилем, допустил опрокидывание в кювет. В результате погибли два пассажира. Кроме того, шесть граждан Монголии пострадали. Их доставили в БУЗ РА "Кош-Агачская районная больница" с травмами разной степени тяжести.

По данным МЧС, сейчас все пострадавшие находятся в реанимации, включая 5-летнего ребенка. При этом, как сообщили правоохранители, 21-летний водитель микроавтобуса не пострадал.

Накануне в Приморском крае произошла авария с участием машины Suzuki и автобуса Daewoo. Предварительно, девушка за рулем автомобиля не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом, в котором находились 15 пассажиров. В результате ДТП пострадали два пассажира автобуса и водитель легкового авто. Всех пострадавших госпитализировали в больницу. Сотрудники полиции организовали проверку по факту ДТП.

