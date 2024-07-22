ТАСС: сын губернатора Бусаргина погиб в ДТП в Саратове

Фото: телегам-канал "ЧП Саратов"

Два человека скончались в результате ДТП в Саратове, в том числе 16-летний сын главы региона Романа Бусаргина, пишет ТАСС со ссылкой на источники. По их данным, есть также один пострадавший.

Около 15:00 (14:00 по Москве) грузовик MAN столкнулся с двумя автомобилями Lada Granta, утверждает собеседник агентства. Дорожная авария произошла на улице Соколовой.

В телеграм-каналах появилась информация о том, что сын губернатора и его 19-летний друг находились на пассажирских сиденьях легкового автомобиля. В результате происшествия они погибли, а 20-летний водитель пострадал, его госпитализировали. В свою очередь, мужчине, находившемуся за рулем грузовой машины, помощь не потребовалась.

Ранее авария с участием автомобиля Suzuki и автобуса Daewoo произошла в Приморском крае. В результате ДТП пострадали два пассажира автобуса и водитель легкового авто.

Предварительно было установлено, что девушка за рулем Suzuki не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом, в котором находились 15 пассажиров.

