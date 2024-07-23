IHA: российская байкерша-блогер погибла в ДТП в Турции

Фото: телеграм-канал SHOT

Российская блогерша Татьяна Озолина, известная также как "МотоТаня", погибла в Турции в ДТП. Об этом сообщает агентство IHA.

Согласно данным агентства, два из трех двигавшихся группой мотоциклов, одним из которых управляла Озолина, столкнулись с фурой на трассе между городами Секе и Милас, после чего один мотоцикл врезался в барьер на обочине, а другой – в разделительный барьер.

Блогерша скончалась на месте, ее спутник – турецкий мотоблогер Онур Обут – был госпитализирован с тяжелыми травмами в больницу Миласа.

Ранее в районе Кунду в Турции перевернулся пассажирский автобус. В списке погибших числятся шесть пассажиров из разных стран. Порядка 35 из них пострадали. В числе погибших была российская туристка.