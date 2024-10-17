Минздрав Дагестана подтвердил гибель одного человека в ДТП с микроавтобусом

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В аварии с участием пассажирской "ГАЗели" в Хасавюртовском районе Дагестана погиб только один человек, заявил Минздрав республики в телеграм-канале.

Также в ведомстве уточнили число пострадавших – 16 человек. Трое пострадавших в тяжелом состоянии получают интенсивную терапию в реанимации. Еще одному проводят сложную операцию. Состояние остальных пострадавших, среди которых двое детей 15 и 16 лет, средней степени тяжести.

Авария с участием пассажирской "ГАЗели" и легковушки произошла в Хасавюртовском районе Дагестана 17 октября. На дороге Муцалаул – Кокрек столкнулись Volkswagen Polo и микроавтобус. Изначально сообщалось о двоих погибших – водителе микроавтобуса, скончавшегося на месте ЧП, и пострадавшем, который умер по дороге в больницу. Кроме того, говорилось о 19 пострадавших.