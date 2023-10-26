Три человека погибли в ДТП на трассе в Дагестане

Фото: телеграм-канал "МВД по Республике Дагестан"

Три человека погибли в результате аварии с участием четырех автомобилей на трассе в Дагестане. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

По предварительной информации, ДТП произошло около 15:30 по московскому времени на трассе Р-217 "Кавказ" в Каякентском районе. 74-летний житель Магарамкентского района Дагестана находился за рулем Toyota Corolla. Из-за несоблюдения дистанции он столкнулся с KIA, которая от удара врезалась в BA3-2107. Отечественный автомобиль отбросило на встречную полосу движения, где он столкнулся с Hyundai.

По данным ведомства, от полученных травм в результате аварии на месте погибли водитель Toyota Corolla, водитель BA3-2107 – 44-летний житель Каякентского района и его пассажир – 19-летний житель Махачкалы.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются обстоятельства произошедшего, указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что два автомобиля столкнулись на 92-м километре дороги Кызыл – Эрзин в Туве. В результате аварии погибли пять человек.

Предварительно, столкнулись иномарка и отечественная легковушка. Среди погибших есть малолетний ребенок.

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