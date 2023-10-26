Пять человек погибли при столкновении автомобилей в Туве

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Два автомобиля столкнулись на 92-м километре дороги Кызыл – Эрзин в Туве. В результате аварии погибли пять человек, сообщается в телеграм-канале МВД РФ.

"Сегодня в Республике Тыва около 12:56 по местному времени в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД РФ "Тандинский" поступило сообщение об аварии", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, столкнулись иномарка и отечественная легковушка. Среди погибших есть малолетний ребенок.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Они устанавливают обстоятельства аварии.

Ранее автомобили столкнулись и воспламенились в Гагаузской автономии в Молдавии. В результате ДТП насмерть сгорели три человека, еще один получил травмы разной степени тяжести.

До этого 11 детей пострадали в результате ДТП со школьным автобусом в штате Айдахо в США. В автобусе находились 30 детей от 13 до 18 лет. Состояние семерых пострадавших оценивалось как критическое.

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