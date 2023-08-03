Минимум 15 человек погибли в ДТП с автобусом в Мексике

Фото: facebook.com(признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Protección Ciudadana y Bomberos de Nayarit

Минимум 15 человек погибли в ДТП с пассажирским автобусом компании Elite, который ехал из Мехико в Тихуану на границе с США. Еще 21 человек получил травмы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство общественной безопасности и защиты граждан Найярита.

Отмечается, что автобус съехал с дороги и упал в овраг. По предварительной информации, водитель уснул за рулем, что стало причиной ДТП.

Как передает агентство, на месте аварии в районе муниципалитета Тепик работают армия, пожарная служба, красный крест и нацгвардия. Погибших извлекают из автобуса, раненым была оказана помощь на месте.

По информации местных СМИ, двое пострадавших – индийцы, среди погибших минимум пятеро детей.

Ранее в Феодосии Porsche Cayenne упал с Межениновского моста на железнодорожный путь. Эвакуировать машину помог прибывший автомобиль "Урал" с лебедкой.

До этого шестерых детей госпитализировали после столкновения пассажирской "Газели" с фурой в Приозерском районе Ленинградской области. Они получили травмы в результате осыпавшегося стекла.

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