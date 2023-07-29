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17:32

Происшествия

Шесть детей пострадали в ДТП с участием фуры в Ленобласти

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Шестерых детей госпитализировали после столкновения пассажирской "Газели" с фурой в Приозерском районе Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

"29 июля 2023 года около 11:30 на трассе "Сортавала" в Приозерском районе Ленинградской области пассажирская "Газель" под управлением мужчины, совершая обгон фуры, груженной щебнем, не рассчитав расстояние необходимое для обгона, зацепила ее, от чего в "Газели" лопнули стекла", – говорится в уведомлении.

Отмечается, что дети получили травмы в результате осыпавшегося стекла. В настоящий момент по факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось о возгорании пассажирского автобуса на Пулковском шоссе Санкт-Петербурга. В результате происшествия никто не пострадал. К локализации возгорания в том числе привлекли сотрудников Росгвардии.

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