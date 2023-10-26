Три человека сгорели в результате ДТП на юге Молдавии

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Автомобили столкнулись и воспламенились в Гагаузской автономии в Молдавии. В результате ДТП насмерть сгорели три человека, еще один получил травмы разной степени тяжести, сообщается в телеграм-канале полиции страны.

Уточняется, что авария произошла на объездной трассе возле Комрата. По предварительным данным, водитель Dacia решил обогнать другие транспортные средства по встречной полосе и столкнулся с Ford Transit. В результате удара случилось возгорание.

Полиция уточнила, что погибли оба водителя и один из пассажиров микроавтобуса. Второй пассажир от удара вылетел из автомобиля, его госпитализировали.

Ранее грузовик опрокинулся в тоннеле на внешней стороне 82-го километра МКАД в Москве, в районе развязки с Дмитровским шоссе. Движение автомобилей на выезде из тоннеля в сторону Дмитровского шоссе в область было перекрыто.

До этого авария с участием шести автомобилей произошла в столице на Марксистской улице в районе дома 24. Из-за ДТП были перекрыты три полосы по направлению в сторону центра и две полосы из трех были заняты в сторону ТТК.

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