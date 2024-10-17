Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Дагестане увеличилось до 19, сообщили в МЧС РФ.

По данным ведомства, еще один человек погиб. Речь идет о водителе пассажирской "ГАЗели". Также известно, что среди пострадавших двое детей. Между тем на месте ЧП работают 9 спасателей и 3 единицы техники МЧС. Они ликвидируют последствия аварии.

Авария с участием пассажирской "ГАЗели" и легковушки произошла в Хасавюртовском районе Дагестана 17 октября. На дороге Муцалаул – Кокрек столкнулись Volkswagen Polo и пассажирская "ГАЗель". Руководитель пресс-службы МВД региона Гаяна Гариева сообщала, что после аварии два человека были госпитализированы.