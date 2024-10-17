В Дагестане 15 человек пострадали в ДТП с участием "ГАЗели" и легковушки

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В Хасавюртовском районе Дагестана, предварительно, 15 человек получили травмы в результате ДТП с участием пассажирской "ГАЗели" и легковушки. Об этом ТАСС заявила пресс-секретарь Минздрава республики Зарина Агмадова.

По ее словам, на дороге Муцалаул – Кокрек столкнулись "Фольксваген Поло" и пассажирская "ГАЗель". Пострадали пять человек из легковушки и 10 – из "ГАЗели", сказала она.

Руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева сообщила РИА Новости, что после аварии два человека госпитализированы. Всего в "ГАЗели", уточнила она, были 15 пассажиров.

Ранее 5-летний ребенок скончался в больнице после столкновения пассажирской "ГАЗели" с легковушкой в Дербентском районе Дагестана. Инцидент случился на 961-м километре трассы "Кавказ". Водитель "Лады Приоры" выехал на встречную полосу, где врезался в "ГАЗель". В результате случившегося в центральную городскую больницу Дербента поступили 15 человек. Одна женщина находилась в реанимации в тяжелом состоянии.