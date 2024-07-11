Ребенок погиб после ДТП с "ГАЗелью" в Дагестане

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Пятилетний ребенок скончался в больнице после столкновения пассажирской "ГАЗели" с легковым автомобилем в Дербентском районе Дагестана, рассказала руководитель пресс-службы МВД по региону Гаяна Гариева в беседе с РИА Новости.

По предварительным данным, инцидент случился примерно в 13 часов на 961-м километре автодороги федерального значения "Кавказ". Водитель "Лады Приоры" выехал на встречную полосу, где столкнулся с "ГАЗелью", подчеркнули в пресс-службе МВД Дагестана.

В пресс-службе центральной городской больницы Дербента заявили ТАСС, что после произошедшего в медицинское учреждение поступили 15 человек, одна пострадавшая женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Ранее авария с автобусом произошла в Воткинском районе Удмуртии, неподалеку от деревни Пихтовка. Пассажирский автобус двигался из Ижевска в сторону Перми, когда ему навстречу выехал автомобиль "Лада Гранта". В результате пострадали 25 человек, пятерых из которых пришлось госпитализировать.

