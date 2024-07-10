Два человека погибли при столкновении автобуса с автомобилем в Удмуртии

Фото: госавтоинспекция.рф

Пассажирский автобус и машина столкнулись в Удмуртии, в результате два человека погибли и еще 22 пострадали, включая трех детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

"Все пострадавшие бригадами скорой помощи оперативно доставлены в Воткинскую городскую больницу, осмотрены врачами, получают всю необходимую помощь. Решается вопрос о госпитализации", – сказано в сообщении.

ДТП произошло днем 10 июля в Воткинском районе рядом с деревней Пихтовка. Автобус Setra, в котором находились 45 человек, двигался из Ижевска в сторону Перми. В Госавтоинспекции Удмуртии уточнили, что причиной аварии мог стать выезд автомобиля Lada Granta, за рулем которого был мужчина 1956 года рождения, на встречную полосу.

Сейчас следователи проводят проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Накануне, 9 июля, в подмосковных Люберцах на 25-м километре трассы М-5 "Урал" в сторону Москвы произошло ДТП с участием четырех машин. Так, из-за поломки на дороге остановилась "ГАЗель" и на место происшествия приехал экипаж Госавтоинспекции. В этот момент водитель грузовика "МАЗ" столкнулся с "Газелью", которую от удара выбросило на патрульный автомобиль.

После этого грузовик продолжил движение и по инерции врезался в машину. В результате пострадали два пассажира иномарки, а ее водитель скончался на месте. Кроме того, погиб водитель "ГАЗели".

