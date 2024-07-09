Два человека погибли в ДТП с участием четырех машин в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два человека погибли и еще двое пострадали в результате аварии с участием четырех автомобилей в подмосковных Люберцах. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

ДТП произошло 9 июля примерно в 19:10 на 25-м километре трассы М-5 "Урал" в сторону Москвы. По информации ведомства, из-за поломки на дороге остановилась "ГАЗель". Когда на место происшествия приехал экипаж Госавтоинспекции, то в этот момент водитель грузовика "МАЗ" столкнулся с "Газелью", которую от удара выбросило на патрульный автомобиль.

После этого грузовик продолжил движение и по инерции врезался в машину, уточнили в подмосковном главке МВД. В результате ДТП пострадали два пассажира иномарки, а ее водитель скончался на месте. Кроме того, погиб водитель "ГАЗели".

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии.

В Красноярском крае 17 человек, среди которых семеро детей, пострадали в результате аварии. Водитель рейсового автобуса обгонял попутный "КамАЗ" на 41-м километре трассы Ачинск – Ужур – Троицкое и столкнулся с ним. После этого автобус и грузовик съехали в кювет. Всех пострадавших госпитализировали.

