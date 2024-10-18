Четыре человека погибли в ДТП с автобусом в турецкой провинции Аксарай

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Четыре человека стали жертвами дорожной аварии с автобусом в турецкой провинции Аксарай. О происшествии сообщает телеканал CNN Turk.

Отмечается, что транспортное средство направлялось из провинции Балыкесир в провинцию Невшехир.

"Около 07:00 водитель не справился с управлением, автобус перевернулся у деревни Аджыпынар. Погибли четыре человека, ранены не менее 20", – уточняется в сообщении.

Расследование случившегося продолжается. Предварительно, водитель мог превысить скорость.

По данным телеканала NTV, погибли минимум шесть человек.

Ранее в турецком городе Фетхие перевернулся автобус с российскими туристами, когда те следовали из отеля в аэропорт. Авария случилась из-за того, что водитель не справился с управлением. Всего в транспорте находились 14 граждан России.

В результате ДТП трое россиян получили легкие травмы, их госпитализировали. Еще один пострадавший смог улететь домой. Еще два планировали покинуть Турцию в ближайшее время.

