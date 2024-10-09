В Турции перевернулся автобус с туристами из России

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В турецком городе Фетхие перевернулся туристический автобус с россиянами. Об этом сообщает газета"Известия" со ссылкой на источник.

Авария произошла ночью 8 октября, когда туристов из России везли из отеля в аэропорт. Отмечается, что ДТП случилось из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением. На место происшествия сразу же приехала бригада скорой помощи, которая осмотрела пострадавших.

Между тем российское Генконсульство в Анталье заявило РИА Новости, что в результате ДТП трое россиян получили легкие травмы, они были доставлены в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи. Кроме того, один из пострадавших уже вылетел домой, еще двое россиян также планируют вылететь в скором времени.

Всего, по данным Генконсульства, в автобусе находились 14 граждан России. При этом ранее некоторые СМИ писали об 11 россиянах.

Ранее туристический автобус перевернулся на трассе Суэц – Каир в Египте. По данным СМИ, травмы в результате ДТП в общей сложности получили 43 туриста.

Помимо россиян, среди пострадавших оказались 11 граждан Турции, 9 итальянцев и 2 гражданина Великобритании. Кроме того, были травмированы 3 египтянина, среди которых представители туристической компании и помощник водителя.