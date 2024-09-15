Ahram Online: 21 россиянин пострадал в результате ДТП с автобусом в Египте

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Туристический автобус перевернулся на трассе Суэц – Каир в Египте вечером в субботу, 14 сентября. В результате ДТП ранения получили 43 туриста, из них 21 россиянин. Об этом сообщает издание Ahram Online.

Помимо россиян, среди пострадавших туристов также 11 граждан Турции, 9 итальянцев, два гражданина Великобритании. Помимо этого, травмы получили трое египтян, включая представителей туристической компании и помощника водителя.

Всех раненых доставили в медицинский комплекс Суэца, был созван весь медицинский персонал для оказания помощи пострадавшим. Министр здравоохранения Халед Абдель-Гаффар держит на контроле ситуацию с оказанием помощи пострадавшим.

В начале сентября более 10 человек погибли, еще 13 пострадали в результате наезда автобуса на детей около входа в школу в китайской провинции Шаньдун. Предварительно, ДТП произошло из-за потери водителем управления.

В августе двоих россиян госпитализировали после ДТП с российским автобусом в Белоруссии. Пострадали мужчина и женщина. Их привезли в больницу в Дзержинске с закрытыми переломами.