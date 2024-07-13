Два человека погибли в ДТП с туристическим автобусом в Турции

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Туристический автобус столкнулся с несколькими автомобилями в турецкой провинции Мугла, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

В результате аварии погибли 2 человека, пострадали еще 28 человек. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

У автобуса с местными жителями, выехавшими в тур одного дня, отказали тормоза. В результате он врезался в три припаркованных автомобиля и смог остановиться только после удара об стену дома. Несколько пассажиров автобуса вылетели из него из-за аварии, несколько оказались зажаты.

Ранее в районе Кунду в Турции перевернулся пассажирский автобус. В списке погибших числятся шесть пассажиров из разных стран. Порядка 35 из них пострадали. В числе погибших была российская туристка.