Семеро россиян остаются в больнице после ДТП с микроавтобусом в Турции

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Семеро граждан РФ, включая одного человека, состояние которого оценивается как тяжелое, еще находятся в больнице после аварии с участием туристического микроавтобуса в турецкой провинции Мугла. Об этом сообщается в телеграм-канале генконсульства РФ в Анталье.

ДТП произошло 8 августа примерно в 07:00 в районе города Милас на трассе Бодрум-Мугла. Автобус, в котором находились российские и казахские туристы, отвозил отдыхающих в аэропорт, однако по пути столкнулся с грузовиком. Всем пострадавшим оказывается необходимая медпомощь.

Генконсульство РФ находится в постоянном контакте с представителями турецких властей, туроператора, страховой компании. Дипломаты продолжают работать над тем, чтобы пострадавшие после лечения вернулись в РФ.

При этом в местных СМИ писали, что микроавтобус после удара перевернулся и лег на бок на обочине. В связи с этим происшествием водителя грузовика задержали, а правоохранители уже начали расследование ДТП.

Ранее в районе Кунду в Турции перевернулся пассажирский автобус. В списке погибших числятся шесть пассажиров из разных стран. Порядка 35 из них пострадали.

