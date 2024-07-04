Пятеро пострадавших в ДТП с автобусом в Анталье россиян остаются в больницах

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Пятеро российских граждан, которые пострадали в результате ДТП с автобусом в провинции Анталья в Турции, остаются пока в больницах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генконсульство.

Как отметили в дипмиссии, по данным туроператора и страховой компании, в медучреждениях также находятся четыре белорусских гражданина. Двое россиян готовятся к выписке.

"Пациент с тяжелыми травмами после операции пришел в сознание, состояние стабильно тяжелое", – говорится в сообщении.

Генконсульство РФ находится в постоянном контакте с представителями турецких властей, туроператора и страховой компании, а также продолжает оказывать соответствующую помощь пострадавшим.

Утром 3 июля автобус, выполняя трансферт в аэропорт Антальи, врезался в бетонный столб в районе выезда на объездное шоссе возле города Манавгат. Внутри находились 25 туристов, 18 из которых были из РФ, еще 7 – из Белоруссии. В результате ДТП водитель автобуса скончался.

В свою очередь, Ассоциация туроператоров России заявила об отсутствии жертв среди туристов.

