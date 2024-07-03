Семеро пострадавших россиян в ДТП с автобусом в Анталье остаются в больницах

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Семеро россиян, которые пострадали в аварии с автобусом в турецкой провинции Анталья, остаются в больницах. Один из них получил тяжелые травмы, сообщается в телеграм-канале Генконсульства РФ.

По данным дипмиссии, пострадавшие получают необходимую помощь. Двое россиян уже вылетели на Родину, остальных разместили в гостинице. Они планируют вернуться в РФ в ближайшее время.

"Генконсульство России в Анталье находится в постоянном контакте с представителями турецких властей, туроператора, страховой компании", – говорится в сообщении.

Также Генконсульство продолжит оказывать соответствующую помощь пострадавшим.

Утром 3 июля автобус, выполняя трансферт в аэропорт Антальи, врезался в бетонный столб в районе выезда на объездное шоссе возле города Манавгат. Внутри находились 25 туристов, 18 из которых были из РФ, еще 7 – из Белоруссии. В результате ДТП водитель автобуса скончался.

В свою очередь, Ассоциация туроператоров России заявила об отсутствии жертв среди туристов.

