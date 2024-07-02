Мосгортранс установит причины инцидента с автобусом в Ижорском проезде

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Специальная комиссия ГУП "Мосгортранс" совместно с Ликинским автобусным заводом "Группы ГАЗ" установит причины инцидента с автобусом № 672 в Ижорском проезде. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

По данным департамента, инцидент случился в 12:30 2 июля в районе дома 5а. По предварительной информации, водитель услышал хлопок и остановил автобус. Среди пассажиров пострадавших нет, водитель автобуса получает необходимую медпомощь, уточнили в Дептрансе.

Движение транспорта по Ижорскому проезду временно перекрыто. На месте происшествия работают оперативные службы. В департаменте призвали автомобилистов выбирать для объезда Ижорскую или Клязьминскую улицы.

Ранее трое детей получили травмы при столкновении автобуса и грузовика в Топкинском районе Кузбасса, всего пострадали 17 человек. Министр здравоохранения региона Дмитрий Беглов заявил, что в результате происшествия госпитализировали двух человек.