02 июля, 13:10Происшествия
Мосгортранс установит причины инцидента с автобусом в Ижорском проезде
Фото: Москва 24
Специальная комиссия ГУП "Мосгортранс" совместно с Ликинским автобусным заводом "Группы ГАЗ" установит причины инцидента с автобусом № 672 в Ижорском проезде. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.
По данным департамента, инцидент случился в 12:30 2 июля в районе дома 5а. По предварительной информации, водитель услышал хлопок и остановил автобус. Среди пассажиров пострадавших нет, водитель автобуса получает необходимую медпомощь, уточнили в Дептрансе.
Движение транспорта по Ижорскому проезду временно перекрыто. На месте происшествия работают оперативные службы. В департаменте призвали автомобилистов выбирать для объезда Ижорскую или Клязьминскую улицы.
Ранее трое детей получили травмы при столкновении автобуса и грузовика в Топкинском районе Кузбасса, всего пострадали 17 человек. Министр здравоохранения региона Дмитрий Беглов заявил, что в результате происшествия госпитализировали двух человек.
Авария с участием двух машин произошла на Боровском шоссе в ночь на 28 июня