Россиянка погибла в ДТП с автобусами, перевозившими сотрудников АЭС "Аккую" в Турции

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Два служебных автобуса, перевозивших строителей атомной электростанции Аккую в Турции, попали в ДТП, сообщает РИА Новости.

В результате погибли два человека, включая гражданку РФ. Ее смерть подтвердили в посольстве России в Анкаре.

По предварительным данным, водитель одного из автобусов транспортной компании, оказывающей услуги пассажирских перевозок, не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, столкнулся с легковым автомобилем и другим автобусом.

Ранее на юге Турции произошло ДТП с участием автобуса. В результате аварии пострадали 15 человек. Среди них были работники сельского хозяйства. Всех пострадавших доставили в больницы.