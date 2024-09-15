Все пострадавшие в ДТП в Египте россияне получили медпомощь

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Все российские туристы, которые пострадали в результате ДТП в Египте, получили медицинскую помощь. Некоторым из них потребовалась госпитализация, сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство в Каире.

"Посольство держит на контроле ситуацию с попавшими в ДТП в Египте российскими туристами и продолжает выяснять обстоятельства произошедшего", – подчеркнули дипломаты.

Представители ведомства также подтвердили, что, по имеющейся к настоящему моменту информации, в автобусе находился 21 гражданин России. Они получили травмы различной степени тяжести.

В настоящее время посольство оказывает им необходимое содействие, обратили внимание дипломаты. В Суэц, больницы которого приняли госпитализированных россиян, выехал консульский сотрудник.

Туристический автобус перевернулся на трассе Суэц – Каир в Египте вечером в субботу, 14 сентября. По данным СМИ, травмы в результате ДТП в общей сложности получили 43 туриста.

Помимо россиян, среди пострадавших оказались 11 граждан Турции, 9 итальянцев и 2 гражданина Великобритании. Кроме того, были травмированы 3 египтянина, среди которых представители туристической компании и помощник водителя.