IHA: не менее 20 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Турции

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Не менее 20 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в турецкой провинции Афьонкарахисар. Об этом передает агентство IHA.

По данным СМИ, автобус по неизвестной причине вылетел с трассы в кювет у деревни Динар. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, указали журналисты.

Ранее в турецком городе Фетхие перевернулся автобус с российскими туристами, когда те следовали из отеля в аэропорт. Авария случилась из-за того, что водитель не справился с управлением. Всего в транспорте находились 14 граждан России.

В результате ДТП трое россиян получили легкие травмы, их госпитализировали. Еще один пострадавший смог улететь домой. Еще два планировали покинуть Турцию в ближайшее время.