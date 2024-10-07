Sky News: более 50 человек пострадали в Северной Ирландии из-за ДТП с автобусом

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Свыше 50 человек пострадали в ДТП в Северной Ирландии, где перевернулся школьный автобус. Об этом сообщает телеканал Sky News.

По данным СМИ, инцидент произошел в графстве Даун. Всего в автобусе находились более 60 человек. Из них больше 50 получили легкие травмы, а восемь – серьезные, заявила служба скорой помощи.

Ранее на трассе Суэц – Каир в Египте перевернулся туристический автобус. По информации журналистов, пострадали 43 человека. Среди них оказались граждане России, Турции, Италии, Великобритании и Египта.

Всем россиянам, которые получили травмы в ДТП, оказали медпомощь. Некоторым из них потребовалась госпитализация. Всего в автобусе находился 21 гражданин РФ, уточнили в российском посольстве в Каире.