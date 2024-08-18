Три человека пострадали в результате ДТП в Белоруссии

Фото: телеграм-канал "МВД Беларуси"

Автобус, следовавший по маршруту Москва – Брест, попал в аварию в Белоруссии, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД страны.

"Сегодня около шести утра на автодороге М1 "Брест – Минск – граница Российской Федерации" в Дзержинском районе водитель автобуса международного сообщения Москва – Брест, по предварительной информации, не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет и совершил наезд на придорожные деревья", – говорится в сообщении.

Как уточнило ведомство, в салоне транспорта были 2 водителя и 46 пассажиров. Трех человек госпитализировали.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются причины и условия совершения ДТП.

Ранее пассажирский микроавтобус с 19 пассажирами перевернулся в районе хутора Тарусин неподалеку от Анапы. Инцидент произошел примерно в 4 утра 15 августа на трассе из Новороссийска в Керчь. По предварительной версии, автобус двигался из Владикавказа и в частном порядке перевозил людей в Анапу. Предполагается, что 56-летний водитель уснул за рулем.

