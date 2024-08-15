Пассажирский микроавтобус перевернулся под Анапой

Фото: телеграм-канал "23 МВД"

Пассажирский микроавтобус с 19 пассажирами перевернулся в районе хутора Тарусин неподалеку от Анапы, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел примерно в 4 утра 15 августа на трассе из Новороссийска в Керчь. По предварительной версии, автобус двигался из Владикавказа и в частном порядке перевозил людей в Анапу. Предполагается, что 56-летний водитель уснул за рулем.

"Все остались живы, количество пострадавших уточняется", – уточнили в полиции.

Ранее 5 человек погибли в ДТП в Красноярском крае, когда ехали с похорон друга, который также погиб в ДТП. Смертельная авария случилась в районе 622-го километра трассы Р-255. Авто выехало на встречную полосу, где столкнулось с фурой. Новое ДТП произошло всего в 30 километрах от места аварии, в которую попал их друг.

