13 августа, 20:48Происшествия
Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств ДТП на Бауманской улице
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Прокуратура Центрального административного округа Москвы взяла под контроль установление обстоятельств аварии на Бауманской улице, в результате которой пострадал пешеход, сообщается в телеграм-канале ведомства.
Предварительно установлено, что женщина, находившаяся за рулем автомобиля Kaiyi, не справилась с управлением и выехала на тротуар. В результате под машину попал пешеход, а сам автомобиль врезался в здание. Пострадавшую в результате ДТП девушку госпитализировали.
Авария произошла вечером 13 августа. СМИ уточняли, что машина врезалась в кофейню в районе дома 50/12.
Немногим ранее рядом с домом 46 на Липецкой улице столицы произошло ДТП с участием грузового автомобиля и маршрутного автобуса е80. По предварительным данным, водитель грузовика не уступил дорогу при развороте и столкнулся с рейсовым автобусом. В результате аварии пострадал пассажир автобуса.
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