Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств ДТП на Бауманской улице

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Прокуратура Центрального административного округа Москвы взяла под контроль установление обстоятельств аварии на Бауманской улице, в результате которой пострадал пешеход, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Предварительно установлено, что женщина, находившаяся за рулем автомобиля Kaiyi, не справилась с управлением и выехала на тротуар. В результате под машину попал пешеход, а сам автомобиль врезался в здание. Пострадавшую в результате ДТП девушку госпитализировали.

Авария произошла вечером 13 августа. СМИ уточняли, что машина врезалась в кофейню в районе дома 50/12.

Немногим ранее рядом с домом 46 на Липецкой улице столицы произошло ДТП с участием грузового автомобиля и маршрутного автобуса е80. По предварительным данным, водитель грузовика не уступил дорогу при развороте и столкнулся с рейсовым автобусом. В результате аварии пострадал пассажир автобуса.