Движение транспорта восстановлено на Липецкой улице после ДТП

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Движение транспорта восстановили на Липецкой улице после аварии с участием автобуса и грузовика. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Вечером 13 августа в районе дома 46 на Липецкой улице произошло ДТП с участием грузового автомобиля и маршрутного автобуса е80. Предварительно установлено, что водитель грузовика не уступил дорогу при развороте и столкнулся с рейсовым автобусом. В результате аварии пострадал пассажир автобуса.

Ранее во Владимире автомобиль без водителя сбил нескольких детей в возрасте 7–8 лет. Инцидент произошел на улице Мира. Припаркованный рядом с тротуаром "Шевроле Лачетти" начал самопроизвольное движение по неизвестным причинам. В результате ЧП в больницу для осмотра были доставлены семеро детей.

