Россияне пострадали в ДТП с автобусом в Литве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Граждане РФ пострадали в аварии с автобусом в Литве. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе правительства региона.

В свою очередь, портал Delfi сообщил со ссылкой на спасательную службу, что автобус, который ехал из Риги в Калининград, перевернулся в приграничном с Россией районе Литвы. По данным СМИ, 26 человек из 47 находившихся в салоне пассажиров были госпитализированы, в том числе и несовершеннолетние.

"Агентство по международным и межрегиональным связям Калининградской области связалось с посольством России в Вильнюсе для уточнения всех деталей происшествия и о том, какая необходима помощь", – уточнили в правительстве Калининградской области, добавив, что власти готовы оказать необходимое содействие посольству РФ в Литве в помощи пострадавшим.

Накануне, автобус, следовавший по маршруту Москва – Брест, попал в аварию в Дзержинском районе Белоруссии. По информации белорусского МВД, водитель не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет и совершил наезд на придорожные деревья.

В салоне находились 2 водителя и 46 пассажиров. В результате пострадали три человека, двое из которых были госпитализированы. Советник посольства РФ в Минске Алексей Маскалев уточнил, что они являются гражданами РФ, у них диагностированы закрытые переломы.

