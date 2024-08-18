Четыре человека погибли в ДТП в Челябинской области

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекции Челябинской области"

В Челябинской области на 1833-м километре автодороги трассы "Москва – Челябинск" столкнулись большегруз и легковой автомобиль, погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Предварительно установлено, что погибли водители транспортных средств, а также двое пассажиров ВАЗ.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Автобус, следовавший по маршруту Москва – Брест, попал в ДТП в Дзержинском районе Белоруссии утром 18 августа. По информации белорусского МВД, водитель не справился с управлением, съехал в кювет и наехал на придорожные деревья.

В салоне находились 2 водителя и 46 пассажиров. В результате пострадали три человека. Двое россиян госпитализированы, их привезли в больницу в Дзержинске.