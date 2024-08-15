Три человека погибли в результате ДТП во Владимирской области

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Владимирской области"

Три человека погибли, еще трое пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей во Владимирской области, сообщила пресс-служба управления МВД по региону.

В ведомстве отметили, что авария произошла около 14:30 по московскому времени в Александровском районе. Согласно предварительной информации, водитель автомобиля Honda выехал на полосу встречного движения. После этого машина врезалась в автомобиль Lada.

Водители обоих транспортных средств погибли на месте. Также из жизни ушел один из пассажиров автомобиля Lada. Еще трое пострадавших в результате ДТП пассажиров той же машины были доставлены в больницу.

Ранее во Владимире автомобиль без водителя сбил детей в возрасте 7–8 лет, которые находились на тротуаре. Припаркованный рядом "Шевроле Лачетти" начал самопроизвольное движение по неизвестным причинам.