Грузовик врезался в колонну автомобилей на 45-ом км МКАД

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Грузовик въехал в колонну автомобилей на внутренней стороне 45-го километра МКАД. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

"Движение в районе ДТП затруднено, выбирайте пути объезда", – говорится в сообщении.

Ранее 5 человек погибли в ДТП в Красноярском крае, когда ехали с похорон друга, который также погиб в аварии. Смертельная авария случилась в районе 622-го километра трассы Р-255. Авто выехало на встречную полосу, где столкнулось с фурой. Новое ДТП произошло всего в 30 километрах от места аварии, в которую попал их друг.

Между тем во Владимире автомобиль без водителя сбил группу детей в возрасте 7–8 лет. Инцидент произошел на улице Мира. Припаркованный рядом с тротуаром "Шевроле Лачетти" начал самопроизвольное движение по неизвестным причинам. В результате ЧП в больницу для осмотра были доставлены семеро детей.

