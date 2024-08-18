18 августа, 19:36Происшествия
Грузовик врезался в колонну автомобилей на 45-ом км МКАД
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Грузовик въехал в колонну автомобилей на внутренней стороне 45-го километра МКАД. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
"Движение в районе ДТП затруднено, выбирайте пути объезда", – говорится в сообщении.
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