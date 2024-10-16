16 октября, 10:06Происшествия
Мотоциклист погиб в результате столкновения с трамваем в Краснодаре
"Предварительно установлено, что водитель двухколесного транспорта, двигаясь со стороны улицы Кубанской Набережной в сторону улицы Красной, управлял с небезопасной скоростью. Он проехал перекресток, игнорируя знак "Движение без остановки запрещено", и столкнулся с трамваем", – говорится в публикации.
Ранее водитель легкового автомобиля погиб в результате ДТП на 10-м километре Ильинского шоссе. По предварительным данным, водитель автомобиля "ВАЗ" не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с частным автобусом "ЛиАЗ". В результате аварии водитель легкового автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью.
Курьер на самокате попал под автомобиль в Измайлове