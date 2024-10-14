Фото: vk.com/ЧП Тюмень

Девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Тюменской области. Информация о происшествии появилась в телеграм-канале местной Госавтоинспекции.

"ДТП случилось на 6-м километре автодороги Юргинское – Лесное – Бучиха. Предварительно, 61-летнему водителю автобуса, в котором перевозились работники одного из предприятий, стало плохо за рулем", – говорится в публикации.

Транспортное средство съехало в кювет. Травмы получили водитель и восемь пассажиров, их отвезли в медучреждение, уточнили в ведомстве.

Ранее 12 человек были госпитализированы в Астрахани после ДТП с вахтовым автобусом, который принадлежал компании "Газпром добыча Астрахань". Все они находились в состоянии средней тяжести. При этом еще четверо пострадавших в результате аварии были направлены на амбулаторное лечение.

