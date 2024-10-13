13 октября, 19:35Происшествия
Два человека пострадали в результате аварии с участием автобуса в Чертанове
Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"
Два человека пострадали при наезде автобуса с941 на незакрепленную крышку канализационной решетки, передает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".
ЧП произошло около 17:15 по московскому времени на Дорожной улице в районе дома 20к1, уточнили в компании. Пострадавшие были доставлены в городские больницы.
Причину аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции. Кроме того, информация о неисправной решетке была передана коммунальным службам.
Тем временем в ДТП на востоке Москвы погиб курьер. Авария произошла на улице Металлургов в районе дома 56. По предварительной информации, водитель автомобиля такси "Джили" столкнулся с курьером, который передвигался на электровелосипеде.
В настоящий момент сотрудники ведомства и члены следственно-оперативной группы работают над установлением всех обстоятельств случившегося.
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