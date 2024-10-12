Несколько автомобилей столкнулись на МСД в районе Окружного проезда

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Несколько автомобилей столкнулись на Московском скоростном диаметре (МСД) в районе Окружного проезда, сообщила пресс-служба Дептранса столицы.

Авария произошла неподолеку от дома 27а, уточнили в ведомстве. В настоящий момент на месте работают сотрудники оперативных служб Москвы. Они устанавливают обстоятельства произошедшего и уточняют информацию о пострадавших.

Ранее автомобиль столкнулся с автобусом на Рублевском шоссе на западе Москвы. В результате аварии погиб один человек.

По предварительным данным, водитель машины не смог справиться с управлением и столкнулся с автобусом. ДТП произошло в районе дома 20.