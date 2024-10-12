Движение транспорта перекроют в центре столицы 12 и 13 октября

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12 октября, 09:05

Происшествия

Несколько автомобилей столкнулись на МСД в районе Окружного проезда

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Несколько автомобилей столкнулись на Московском скоростном диаметре (МСД) в районе Окружного проезда, сообщила пресс-служба Дептранса столицы.

Авария произошла неподолеку от дома 27а, уточнили в ведомстве. В настоящий момент на месте работают сотрудники оперативных служб Москвы. Они устанавливают обстоятельства произошедшего и уточняют информацию о пострадавших.

Ранее автомобиль столкнулся с автобусом на Рублевском шоссе на западе Москвы. В результате аварии погиб один человек.

По предварительным данным, водитель машины не смог справиться с управлением и столкнулся с автобусом. ДТП произошло в районе дома 20.

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